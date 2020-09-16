إنقاذ سيدة فلسطينية ونقلها لمركز استضافة المرأة بمعرفة وزارة التضامن

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ورود بلاغ من منظومة الشكاوى الحكومية بوجود سيدة فلسطينية فى أحد شوارع وسط القاهرة، وعلى الفور وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال وكبار بلا مأوى لاتخاذ اللازم، وتبين أن السيدة تدعي ش.ك 60 عاما فلسطينية الجنسية.

وتم توفير الاحتياجات الاساسية لها وتم نقلها لاحدى مراكز استضافة المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هى الأعلى كثافة للأطفال. وطالبت الوزارة بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا ماوى على الخط الساخن 16439 ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

كان حسنى يوسف مدير البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى قد أكد أن استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى تقوم على تربية الأبناء المقيمين بالشارع داخل أسرهم الطبيعية إن وجدت، أما فى حال تعذر وجودها فيتم تحويلهم لدار رعاية اجتماعية لتلقى الخدمة والحماية اللازمة له من خلال مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وأشار يوسف إلى أن الوزارة طورت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر 6 مؤسسات اجتماعية لرعاية الأطفال بلا مأوى حيث أصبحت بيوتا آمنة للأطفال لحمايتهم من الشارع وتقديم الخدمة للأطفال فى الخطر. وطالب يوسف بضرورة الإبلاغ عن حالات الأطفال بلا مأوى على الخط الساخن 16439 حيث توجد فرق تجوب الشوارع بشكل يومى من أجل إنقاذ أطفالنا.











