اليوم السابع
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أزهرى لأئمة تايلاند: الجهل والتأويل الخاطئ للنصوص من أهم أسباب التطرف

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 10:26 ص
أزهرى لأئمة تايلاند: الجهل والتأويل الخاطئ للنصوص من أهم أسباب التطرف جانب من المحاضرة
كتب لؤى على

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عقدت اليوم محاضرة بعنوان "التكفير أسبابه ومخاطره" حاضر بها الدكتور محمد فيصل الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الازهر بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد من أئمة وعلماء تايلاند، 
 
أكد فيها إن الفكر المتطرف آفة خطيرة لها أثرها السيء علي الفرد والمجتمع،  لذا فإن الإسلام الحنيف حذرنا من المغالاة والتشدد  في الدين ،وأوصانا  في نصوصه الشريفة أن اليسرودفع الحرج من أهم معالم هذا الدين الحنيف.   
 
وأوضح الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الازهر، الأسباب التي توقع الإنسان في شباك التطرف وفي مقدمتها، الجهل والتأويل الخاطيء للنصوص الشرعية ، وإتباع الهوي . 
 
وأشار إلي أن أصحاب الفكر التكفيري بمنطقهم المعوج يستبيحوا الدماء والأموال والأعراض  ،ويأججوا مشاعر العنف والكراهية بين أفراد المجتمع  لذا فإن الشريعة الإسلامية لم تترك أمر التكفير لأحد من أفراد الأمة ، ولكنه  شأنٌ من شئون ولي الأمر أومن ينوب عنه  من القضاة. 
   
وفي الختام اللقاء أوصي الدكتور فيصل  المتدربين، بضرورة إمتلاك أدوات وآليات تفنيد الأفكار المتطرفة وطرق التعامل معها، وكذلك آليات إستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، والبعد عن التكفير، والخوض في أعراض المسلمين.

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

تايلاند

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