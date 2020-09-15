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هندسة حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد" لتنفيذ ابتكارات الطلاب

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:39 ص
هندسة حلوان تطلق مبادرة "إيد في إيد" لتنفيذ ابتكارات الطلاب جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أطلقت إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة جامعة حلوان مبادرة إيد في إيد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، وتستمر المبادرة حتى بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021. 
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف المبادرة لتبني وتنفيذ ابتكارات الطلاب القابلة للتنفيذ للمساهمة في التحول الرقمي، بجانب تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وخدمة الكلية، من خلال الاستفادة من هذه الابتكارات، حيث تتبنى رعاية الشباب بالكلية كافة تكاليف هذه المشاريع، كما تعد هذه المبادرة فرصة جيدة لخلق مناخ جديد للإبداع والابتكار والتنافسية بين الطلاب، وخلق فرص عمل جديده للطلاب أثناء الدراسه. 
 
وأوضح البيان، أنه تم استقبال عدد من المشروعات بالفعل، وجاري العمل على تنفيذها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الإجتماعي لمنع انتشار أي عدوى. 
 
 

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