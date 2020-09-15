هل تفقد تذكرة المترو صلاحيتها بعد ساعتين من شرائها؟.. النقل تجيب

كتب رضا حبيشى

قد لا يعلم الكثير أن تذكرة المترو الورقية بمجرد استخدامها فى العبور من بوابات الدخول الإلكترونية بالمحطات يتم تسجيل توقيت الدخول على التذكرة لاحتساب الفترة المحددة للراكب بالتواجد داخل المحطات لتغريمه حال تجاوزها واعتباره متهرب من شراء التذكرة.

وأكثر فترة للراكب مسموح له بالتواجد داخل محطات المترو دون تغريمه تصل إلى ساعتين، وهى أقل من أى وقت يمكن أن تستغرقه رحلة الركاب بأى من الخطوط الثلاثة.

وأكدت شركة المترو أن بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بمحطات الخطوط الثلاثة مبرمجة بقبول التذاكر فى الخروج لفترات توازى الوقت المتوقع تستغرقه رحلة الراكب، عقب ذلك لا تقبل البوابات خلال الخروج بالتذاكر ويعد الراكب مخالفا.

وأضافت أنه فى هذه الحالة يتم تغريم الراكب غرامة قدرها 50 جنيها تحصل من كل شخص مثل الغرامة التى تحصل من كل راكب يقوم بركوب خطوطه الثلاثة بدون شراء تذكرة أو تخطى عدد المحطات المحددة لتذكرته التى بحوزته، ويتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.