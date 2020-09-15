اليوم السابع
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لقاء بين البابا تواضروس والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بحضور 4 أساقفة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:22 م
لقاء بين البابا تواضروس والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بحضور 4 أساقفة البابا تواضروس والأنبا أغاثون
كتب مايكل فارس

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قال الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، إن لقاءا بالمقر البابوي بالقاهرة؛ جمعه مساء أمس الاثنين، مع البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و الأنبا هدرا مطران اسوان وتوابعها ،الأنبا ابرآم مطران الفيوم،  الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ‎٠‏ الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي.
 
وأضاف الأنباء ، في بيان له :"التقينا مع غبطته واستقبلنا بكامل المحبة والأبوة،  ونؤكد أننا لا نقبل أية إساءة للكنيسة  أو لقداسته  فهو أبونا كلنا  وله كل احترام وتقدير، أما بخصوص الدعوى المرفوعة حالياً تم توضيح أنني قمت برفعها بصفتي الشخصية ، كأسقف كرسي مغاغة والعدوه ، مضيف نرحب بالحلول المطروحة كما وعدت سابقا مع إرشاد قداسة الباباء وكل ما يهمنا أولاً وأخيراً  سلام الكنيسة ؛ والسلام الإجتماعي  ومحبتنا نحن المصريين بعضنا لبعض ، ووطننا المحبوب، طالبين صلوات غبطته ؛ والأحبار الأجلاء الحضور.
بيان الأنبا أغاثون
بيان الأنبا أغاثون
 
وفى عظته الأولى بعد توقف 6 أشهر، أجاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أحد أسئلة الحضور، حيث قال: "لماذا ترفع الكنيسة قضية على صحفية؟" في إشارة للأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة  
 
وقال البابا في إجابته: "الأسقف رفع قضية ضد صحفية أصدرت كتابا منذ سنة أو اثنين، وهو تصرف فردي، لم يستشر فيه أحد ولم يكلف من الرئاسة الكنسية، فهذا تصرف فردي تماما ولا يمثل الكنيسة ولا المجمع المقدس، وهذا يجب أن يكون معروفا للجميع فهو تصرف شخصي بحت والكنيسة لا علاقة لها به، وليس طرفا على الإطلاق، لكن كل الاحترام لكل الصحفيين والصحافة المسئولة والمنضبطة".
 

البابا تواضروس

الانبا اغاثون

الكنيسه

الكنيسه القبطيه

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