قوافل لـ27 ألف منزل فى 1362 قرية لاكتشاف أمراض الماشية مبكرا

كتب عز النوبى

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسكمية والداجنة، إن مديريات الطب البيطرى بالمحافظات قامت بزيارة 27442 منـزلا فى 27 محافظة وتم فحص 69050 حيوانا، استكمالًا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتى تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية تابع بكافة محافظات الجمهورية.

وذلك بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالرصد والاكتشاف المُبكر لأى بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمُعدية والاستجابة السريعة لاحتواء البؤر التى يتم اكتشافها والحد من انتشارها.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أنه خلال الفترة من أول أغسطس2020 حتى 10/9/2020 تم تحصين 156 ألف و241 رأس ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 141 ألف و559 رأس ضد حمى الوادى المتصدع، وتحصين 662 ألف و342 رأس ضد الجلد العقدى، كذلك تحصين 97 ألف و236 ضد جدرى الأغنام، وتحصين 184 ألفا و515 رأس ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وترقيم وتسجيل إجمالى 104335 رأس منها 65107 أبقار، 24768 جاموس، 14460 أغنام وماعز كما تم رصد عدد من البؤر المرضية أغلبها حالات إصابة بمرض الجلد العقدى، مُعظم حالات الإصابة لحيوانات غيـر مُحصنة.

ومن ناحيته قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أنه تــــــلاحظ انخفاض مُنحنى البؤر المُسجلة إسبوع عن أسبوع حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض من هذه البؤر وتشمل التحصين حول أماكن البؤر المرضية فى نطاق 10 كم، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة وعلاج الحيوانات المصابة والتنبيه على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأى حيوانات أخرى سليمة وايضا القيام بحملات توعية وإرشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ حال ظهور أية أعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

وأضاف محمود أنه فى إطار متابعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للإجراءات المُنفذة بمديريات الطب البيطرى لحصر وتتبع حالات الإصابة بمرض الجلد العقدى واحتواء البؤر التى يتم اكتشافها، فقد تم تشكيل عدة لجان من أطباء الهيئة للمرور على مديريات الطب البيطرى بمحافظات سوهاج وأسيوط والبحيـرة والدقهلية والشرقية والفيوم والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والوادى الجديد وبنى سويف والإسماعيلية والجيزة.