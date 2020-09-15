اليوم السابع
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سفير مصر فى أذربيجان يلتقى وزير الخارجية لبحث مجالات التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 07:57 م
سفير مصر فى أذربيجان يلتقى وزير الخارجية لبحث مجالات التعاون بين البلدين لقاء سفير مصر مع وزير خارجية أذربيجان
كتب محمد تهامى زكى

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التقى السفير عادل إبراهيم سفير مصر فى أذربيجان، بوزير الخارجية "جيهون بيراموف" حيث تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائى ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وقَدَّم السفير المصرى، فى مُستهل اللقاء، التهنئة لوزير خارجية أذربيجان بمناسبة تولى المنصب الجديد، مُثنياً على التطور الذى تشهده وتيرة العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، وبما انعكس على الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتى كان من أبرزها؛ زيارة كل من وزير الخارجية ووكيل أول مجلس النواب المصرى إلى باكو خلال العام الماضى، وتطلُع مصر إلى استثمار الزخم الحالى من أجل إقامة تعاون وثيق بين الجانبين فى كافة المجالات.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الأذربيجانى، على العلاقات التاريخية والوطيدة التى تربط مصر وأذربيجان وما تشهده من تطورات ملموسة، مُعرباً عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لأذربيجان سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وضرورة العمل على تدعيم التعاون بين الجانبين فى ضوء الفرص العديدة المتاحة بهما.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى أهمية استئناف جولات المشاورات السياسية وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يُسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى أفاقٍ أرحب.

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اذربيجان

الخارجية المصرية

وزارة الخارجية

جيهون بيراموف

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