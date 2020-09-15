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رئيس محكمة العباسية يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 01:52 م
رئيس محكمة العباسية يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا محكمة شمال القاهرة بالعباسية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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شدد المستشار محسن دردير رئيس محكمة العباسية الجديد، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا، وارتداء المواطنين "الكمامة" للحد من خطورة الفيروس.

كان قد تسلم "دردير" عمله المكلف بها رئيسًا لمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية خلفًا للمستشار أسامة علام، أمس الاثنين، والتقى الموظفين للاطلاع على سير العمل وتلقى التهانى والورود.

كانت محكمة العباسية شهدت خلال الأيام الماضية، إصلاحات شاملة من خلال تطوير جميع المرافق التى يستخدمها الجمهور، ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

وكانت المحكمة قد شهدت، فى وقت سابق، افتتاح أعمال التطوير وتشغيل نظام الميكنة بها، وذلك من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تسهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولًا إلى الحفظ الإلكتروني.


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