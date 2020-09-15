تسجيل وفاة وحالة إصابة بكورونا فى شمال سيناء.. وتعافى وشفاء 5 حالات

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت صحة شمال سيناء تسجيل وفاة حالة إصابة بكورونا وشفاء 5 حالات بشمال سيناء.

وأوضح مديرية صحة شمال سيناء، فى بيان لها أن ما تم تسجيله اليوم لموقف العلاج لحالات الإصابة بكورونا فى عموم انحاء المحافظة خضوع 39 حالة للعلاج فى منازلهم ، وخلو المستشفيات من حالات محتجزة ولَم تسجل اى إصابات.

كما سجلت الإحصائيات، النسبة العامة لموقف كورونا منذ بدايتها فى شمال سيناء وهى 112 حالة ايجابية بكورونا ، واجمالى حالات الشفاء 400 حالة ، واجمالي حالات الوفيات 26 حالة.

ونفذت وحدة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة مكافحة ناقلات الأمراض بأحياء المدينة.

وأوضحت الوحدة فى بيان لها، قيامها بالحملة فى حى الضاحية بالرش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ وتغطية مقر مديرية الطرق والنقل بالمبيدات اللازمة لمكافحة بعض الحشرات، وتغطية حى شرق المدنية وبركة حليمة وسوق المحاسنة وسوق السمك وسوق المركزى وميدان الرفاعى بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ، وتغطية حى شرق المدينة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ومحطات الصرف الرئيسية بالضاحية بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.