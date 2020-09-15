المكتب الفنى للبابا تواضروس يعقد اجتماعه الأول لبحث توزيع المهام

كتب مايكل فارس

افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمكتب الفنى لقداسته.

تم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة. واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم أخذ صورة تذكارية.

كان قداسة البابا أصدر قرارًا نهاية أغسطس الجارى بتشكيل المكتب الفنى لقداسته، للمعاونة فى متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية.