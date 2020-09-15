اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:17 م
خالد صلاح
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الرئيس اللبنانى يستعرض مع سفير مصر الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:14 م
الرئيس اللبنانى يستعرض مع سفير مصر الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين السفير المصرى بلبنان ياسر علوى
أ ش أ

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أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، محادثات مع سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات المصرية - اللبنانية وسبل تطويرها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، للسفير الدكتور ياسر علوي في قصر بعبدا الجمهوري.
 


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ياسر علوى

سفير مصر بلبنان

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