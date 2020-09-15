الرئيس اللبنانى يستعرض مع سفير مصر الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، محادثات مع سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات المصرية - اللبنانية وسبل تطويرها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، للسفير الدكتور ياسر علوي في قصر بعبدا الجمهوري.
الرئيس اللبنانى يستعرض مع سفير مصر الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدينالثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:14 م
السفير المصرى بلبنان ياسر علوى
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أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، محادثات مع سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات المصرية - اللبنانية وسبل تطويرها.
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