اليوم السابع
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أميرة بهى الدين تفند أكاذيب الإخوان حول الأوضاع فى السجون المصرية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:02 ص
أميرة بهى الدين تفند أكاذيب الإخوان حول الأوضاع فى السجون المصرية جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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استعرضت قناة إكسترا نيوز، أبرز أكاذيب الإخوان التى تروجها ضد مصر، وكذلك أكاذيبها عن سوء الأوضاع فى السجون المصرية، حيث أكدت الكاتبة أميرة بهى الدين، أن أكاذيب قنوات الإخوان عن الأوضاع فى السجون المصرية لا تختلف عن باقى الأكاذيب التى تروجها تلك القنوات الإخوانية عن باقى القضايا والموضوعات مثل مزاعم ارتفاع الأسعار، وكذلك أكاذيب الجماعة ضد المشروعات والإنجازات التى تحققها مصر.

وقالت الكاتبة أميرة بهى الدين، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن قنوات الإخوان لم يعد لديها سوى أداة الكذب ونشر الشائعات، من أجل التحريض ضد الدولة المصرية، موضحة أن الجماعة تعتبر أن أى وفاة داخل السجن سببها سوء الأوضاع وهذا ليس حقيقى.

وأوضحت أن الجماعة تعتمد على تقارير منظمات حقوقية مشبوهة حول أوضاع السجون فى مصر، حيث تتلقى تلك المنظمات أموال ضخمة من الخارج نظير كتابة تلك التقارير التحريضية، لافتة إلى أن هذه المنظمات لا شغل لها سوى التحريض وتتجاهل العمليات الإرهابية التى كانت تشهدها مصر، وتدافع تلك المنظمات عن الإرهابيين.

 

 


الاخوان

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الأوضاع فى السجون المصرية

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