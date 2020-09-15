اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:14 م
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أتعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:00 م
أتعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
كتب مدحت وهبة

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‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرار على مدار الأيام الماضية.
 
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى-
 
‏‎-الطماطم بسعر 3 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر 8.5 جنيهات والخيار 8.5 جنيه.
‏‎-الباذنجان الرومى بـ 5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.
 
‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات والليمون 6 جنيهات.
‏‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎-تفاح أمريكي بـ 37 جنيها
‏‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
‏‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه.
‏‎‏‎-الموز المستورد 25 جنيها
‏‎‏‎-العنب بـ15 جنيها.

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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