كاتب يوضح الآثار السلبية للبناء العشوائى على مصر

كتب أحمد عرفة

أكد جمال عنايت الكاتب الصحفى وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس هدفه الهدم ولكن هدفه البناء، حيث إن هذا القانون يعود بالعديد من المكاسب على المواطن المصرى الذى سيقدم بطلب تصالح في المخالفات.

وقال الكاتب الصحفى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن التصدي لمخالفات البناء من أجل مصلحة المواطن لتوفير خدمات بشكل أفضل، لافتا إلى أن البناء العشوائى يمثل خطورة كبيرة وله أضرار ضخمة، ويتسبب في عدم وصول الخدمات والمرافق إلى المواطنين.

وأوضح جمال عنايت، أن قيمة التصالح في مخالفات البناء ستعود بالنفع من خلال استثمارها لتحسين جودة الخدمات ، بجانب تنظيم هذا البناء العشوائى، وتطوير المرافق، كما أن التصالح سيضمن للمواطنين تقنين مخالفته وبالتالي يصبح وضعه قانونى بشكل كامل.

ولفت الكاتب الصحفى، إلى أن الدولة حريصة على وقف أي تعديات جديدة على الأراضى خاصة الزراعية، وحسم ملف البناء العشوائلا، لما يمثله من أضرار كبيرة على البنية التحتية.