كاتب صحفى يؤكد أهمية الدور المصرى فى إعادة الاستقرار بليبيا

كتب أحمد عرفة

قال أشرف العشرى، مدير تحرير صحيفة الأهرام، إن المبادرات المصرية التى تعلن عنها مصر لإيجاد حلول سياسية فى ليبيا يكون لها تاثير كبير فى إحداث التفاف دولى بشأن التوصل للحلول سياسية عاجلة للأزمة الليبية.



وأضاف مدير تحرير صحيفة الأهرام، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدور المصرى فى حل الأزمة الليبية يرتكز على عدة نقاط على رأسها رفض أى تدخلات خارجية فى الأزمة الليبية، بجانب ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية المتواجدة فى الأراضى الليبية.



ولفت العشرى إلى أن الدولة المصرية تعسى إلى إعطاء مزيد من الزخم للحلول السياسى، موضحا أن العالم يعرف قدرة ومكانة الدولة المصرية وتأثيرها فى المنطقة ودورها الفعال فى إعادة الاستقرار للمشهد الليبى والابتعاد عن أى حلول عسكرية أو أمنية للأزمة الليبية.