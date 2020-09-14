اليوم السابع
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غدا.. قطع المياه عن فيصل والهرم و6 مناطق بالجيزة 8 ساعات

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:38 ص
غدا.. قطع المياه عن فيصل والهرم و6 مناطق بالجيزة 8 ساعات قطع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سوف تقوم بقطع المياه عن 8 مناطق وهى (كفر غطاطى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية ) اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غدا الثلاثاء، حتي الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء. 
 
وأكدت المحافظة أن سبب الانقطاع تتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مما يتسبب فى قطع المياه 8 ساعات. 
 
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة للاعمال وازاله اي معوقات . 
 
وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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مياه الشرب

الجيزة

محور المنصورية

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