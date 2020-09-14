اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتاج أقمشة وملابس باستخدام تريكو الجاكارد.. مشروع تخرج بتطبيقية حلوان

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:42 ص
انتاج أقمشة وملابس باستخدام تريكو الجاكارد.. مشروع تخرج بتطبيقية حلوان مشروع تخرج بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت طالبة بقسم الغزل والنسيج  بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، مشروع تخرج عن انتاج اقمشة مفروشات وملابس معاصرة باستخدام تريكوالجاكارد للنهوض بالصناعة المصرية.
 
 تهتم  كلية الفنون التطبيقية بمساعدة الطلاب على اختيار مشاريع تساعدهم على مواكبة السوق  وتطويره والتطبيق العملي لمناهج الدراسة الأكاديمية لتخريج طالب قادر على العمل والمنافسة في مجالات مختلفة، ويأتى ذلك إيماناً من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بأهمية تقديم مشاريع تخرج مواكبة لسوق العمل، و تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية .
 
 
وبحسب بيان ، اعتمدت الطالبة ميرنا هاني سعيد في مشروع  (محور تريكو)  علي تطبيق استخدام  الفن البصري أو ما یعرف بـ "الأوب آرت لابتكار تصميمات حديثة من اقمشة تريكو  الجاكارد تناسب الاستخدام المعاصر لأقمشة المفروشات والملابس للنهوض بالصناعة المصرية وتأهليها للمنافسة الخارجية وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنظفة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها.
 
و أقيم المشروع  تحت اشراف الدكتورة منى السمنودي  ، والدكتورة امال يونس ، والدكتورة رشا عبدالهادي ، والدكتورة راوية علي ، والمهندس  مصطفى محمود.
6846f750-c151-4a32-a74e-17d97a2ca3ed (1)
 
Screenshot_20200913_175845
 
Screenshot_20200913_175922
 
Screenshot_20200913_175940
 

 


جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

كليات جامعة حلوان

فنون تطبيقية حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تربية الخراف والماعز وسط منطقة سكنية.. شكوى سكان شارع الجبانة بكفر الزيات

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:00 ص

كل أهداف الأحد.. سقوط توتنهام فى البريميرليج وفوز الزمالك على الإنتاج

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:00 ص

إيلون ماسك يخطط لإرسال البشر إلى المريخ فى 2024.. اعرف الجدول الزمنى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:00 ص

سجل حافل بالجرائم والانتهاكات لتميم ضد سيدات الدوحة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:00 ص

قطار الأهلي يصل محطة التتويج في الإسكندرية أمام زعيم الثغر

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة