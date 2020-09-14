انتاج أقمشة وملابس باستخدام تريكو الجاكارد.. مشروع تخرج بتطبيقية حلوان

كتب محمد صبحى

قدمت طالبة بقسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، مشروع تخرج عن انتاج اقمشة مفروشات وملابس معاصرة باستخدام تريكوالجاكارد للنهوض بالصناعة المصرية.

تهتم كلية الفنون التطبيقية بمساعدة الطلاب على اختيار مشاريع تساعدهم على مواكبة السوق وتطويره والتطبيق العملي لمناهج الدراسة الأكاديمية لتخريج طالب قادر على العمل والمنافسة في مجالات مختلفة، ويأتى ذلك إيماناً من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بأهمية تقديم مشاريع تخرج مواكبة لسوق العمل، و تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية .

وبحسب بيان ، اعتمدت الطالبة ميرنا هاني سعيد في مشروع (محور تريكو) علي تطبيق استخدام الفن البصري أو ما یعرف بـ "الأوب آرت لابتكار تصميمات حديثة من اقمشة تريكو الجاكارد تناسب الاستخدام المعاصر لأقمشة المفروشات والملابس للنهوض بالصناعة المصرية وتأهليها للمنافسة الخارجية وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنظفة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها.

و أقيم المشروع تحت اشراف الدكتورة منى السمنودي ، والدكتورة امال يونس ، والدكتورة رشا عبدالهادي ، والدكتورة راوية علي ، والمهندس مصطفى محمود.