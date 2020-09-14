المستشار محسن دردير يتسلم مهام عمله رئيسا لمحكمة جنايات شمال القاهرة

كتب عبد الله محمود

تسلم اليوم الاثنين المستشار محسن دردير مهام عمله المكلف بها، كرئيسا لمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وذلك خلفا للمستشار أسامة علام، ويذكر أن المستشار محسن الدردير كان يرأس محكمة جنايات شبرا الخيمة، وفور وصوله محكمة شمال القاهرة التقي الموظفين للاطلاع على سير العمل، وتلقي التهاني والورود.

وكانت محكمة العباسية شهدت خلال الأيام الماضية، إصلاحات شاملة من خلال تطوير جميع المرافق التي يستخدمها الجمهور وذلك في إطار خطة التطوير التي تتبناها وزارة العدل، وذلك لتيسير عملية التقاضي على المواطنين ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

وتم افتتاح أعمال التطوير وتشغيل نظام الميكنة بها، وذلك من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التي تسهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني.