"القاهرة" تستهدف نقل 4800 أسرة من العشوائيات للأسمرات خلال نوفمبر.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قال الناطق باسم محافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، إن ما يحدث فى مصر خلال تلك الفترة من إنجازات لم يحدث منذ سنوات عديدة، موجها رسالة تحذير إلى الشعب المصرى، من هجوم أعداء الوطن ومحاولة تشويه الإنجازات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز: الشعب المصرى يتمتع بوعى، ومدرك تماما لما هى عليه مصر الآن، وما كانت عليه من قبل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأماكن يصعب فيها نقل أثاث المنزل من الأبواب، فبالتالي يتم إنزالها من الشباك إلى العربات من تحت بالمناطق العشوائية لنقل السكان منها، قائلا:"أصلهم بيقولوا أننا بنرمى حاجة الناس فى الأرض من البلكونات " .

وتابع الناطق باسم محافظة القاهرة: حتى شهر نوفمبر القادم نستهدف حوالى 4800 أسرة من أماكن اسطبل عنتر والجبخانة والسحلة وروض الفرج والدويقة ومنشية ناصر وغيرها .

وذكر عوض: ننقل السكان من أماكن خطرة وغير آدمية وغير كريمة إلى أماكن أكثر أمنًا ونظافة بها ملاعب ومراكز شباب ونقلة نوعية لثقافة المواطن، إلى جانب وجود المراكز الصحية والخدمية لهم .