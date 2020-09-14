اليوم السابع
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خالد صلاح
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أول صور لكتاب بناء الشخصية الوطنية لطلاب الصف الأول الثانوى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 04:43 م
أول صور لكتاب بناء الشخصية الوطنية لطلاب الصف الأول الثانوى كتاب بناء الشخصية المصرية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى صورا لكتاب بناء الشخصية الوطنية للصف الأول الثانوى، الذى يعد أحد أهم ثمار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، وأحد أهم خطوات بناء الشخصية الوطنية.
 
وقالت الوزارة إن الكتاب يتناول موضوعات فى غاية الأهمية وهى:-
 
حب الأوطان فطرة إنسانية.
الانتماء للوطن قيمة عظيمة.
بناء الشخصية الوطنية في عالم متغير.
حفظ مصالح الإنسان.
حفظ مصالح الأوطان.
إجراءات الحماية المقررة للمقاصد الشرعية.
دور الأسرة في تعزيز الانتماء للوطن.
دور المعلم في بناء شخصية طلابه.
المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية (القوات المسلحة المصرية نموذجًا).
دور الإعلام في تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي ودعم الانتماء الوطنى.
رؤية مستقبلية لإعادة بناء الإنسان المصري .
 
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه جدير بالذكر أن ننوه إلى أمرين :
 
 الأول: أن كتاب بناء الشخصية الوطنية قد طبعته ملخصًا الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) حتى يكون متاحًا للجميع .
الآخر : أن العمل المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة مستمر في كثير من المجالات وبخاصة ما يتصل ببناء الشخصية الوطنية ونشر الفكر الوسطي المستنير .
 
 
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كتاب الشخصية الوطنية

الأوقاف

الصف الاول الثانوي

التعليم

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