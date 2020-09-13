9 معلومات توضح طريقة تقديم بلاغات وعرائض للنائب العام إلكترونيا

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الأحد، بتفعيل منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، وفى هذا الإطار، ويقدم "اليوم السابع" كل المعلومات الخاصة عن منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة والخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها لتقديم بلاغات رسمية لنيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بدلا من التوجه لمكتب النائب العام أو أي نيابات عامة على مستوى الجمهورية:

1-منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة هي عبارة عن ايقونة جديدة انشأتها النيابة العامة على الموقع الرسمي لها بحيث يمكن للمواطنين أو وكلائهم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها - تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم ومتابعتها الكترونيا من خلال الدخول على الرابط www.ppo.gov.eg.

2-يجب ارفاق صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصَّة بأي من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تُدلل على مضمون العريضة.

3-يمكن من خلال منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة قيام المواطن بمتابعة العرائض المقدمة وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بُعد برسائل نصيَّة ترسلها النيابة العامة إلى مقدمي العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.

4- يُشترط لقبول النيابة العامة تلك العرائض تقديمُ البيانات المطلوبة من مقدميها ضمانًا لجديَّة ما تقدموا به، وإثبات صفاتهم فيها بإرفاق صور المستندات الدالة على ذلك.

5- كما لا تقبل النيابة العامة عرائض طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر في الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من النيابة العامة وترتبط بمواعيد إجرائية، كل ذلك حفظًا على عدم إهدار الحقوق بفوات تلك المواعيد الإجرائية المقررة قانونًا لمثل هذه الإجراءات، والتي يظل حقُّ مقدمها فيها مكفولًا فقط بتوجهه مباشرة إلى مكتب النائب العام أو النيابة المختصة، كما ستلتفت النيابة العامة عن العرائض التي تخرج عن اختصاصاتها وأعمالها.

6- يجب سداد مقابل رسم إلكترونيًّا باستخدام بطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية

7- تخصيص قسمًا للدعم الفني بمركز معلومات النيابة العامة عبر البريد الإلكتروني ipetitions@ppo.gov.eg ، أو عبر تطبيق (واتساب) من خلال الرقم الهاتفي 01111755959

8-خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام هي خدمة اختيارية لا تمنع صاحب الحق أو الشكوى من التقدم بعريضته أو شكواه إلى مكتب النائب العام أو النيابة المختصة.

9-اذاعت النيابة العامة فيديو على صفحته الرسمية عبر فيس بوك يتضمن الدليل الإرشادي لكيفية استخدام هذه الخدمة.