كيف يتم الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان × 6 معلومات؟

كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير عمرو مصطفى

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة والإنفاق على أسرهم، مثل مشروع مشغل لإنتاج المفروشات بمحافظة المنيا ومحل كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية وشبكات بالقاهرة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان في نقاط محددة؟

1-مساعدة المتعافين من تعاطى المخدرات في إنشاء مشروعات صغيرة لهم.

2-قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت ما يقرب من 3 ملايين و460 ألف جنيه حتى الآن .

3-إعداد برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة.

4-التعافي يبدأ بتدعيم الاستقرار الأسري للمتعافي وتهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي.

5-التعافى يبدأ برحلة الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيلي لهم ولذويهم، ويستمر بالتمكين الاقتصادي المتمثل في التدريب المهني وتدعيم المشروعات الصغيرة للمتعافين.

6- الأبحاث التي أجراها صندوق مكافحة الإدمان كشفت أن 85% من الإناث المتعافيات كشفن أن الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان.