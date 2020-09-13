اليوم السابع
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الأحد، 13 سبتمبر 2020 08:36 م
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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة يوم الثلاثاء لمدة 8 ساعات

الأحد، 13 سبتمبر 2020 07:10 م
قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة يوم الثلاثاء لمدة 8 ساعات انقطاع المياه أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها .

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى .

 


انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

محور المنصوريه

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