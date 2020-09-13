اليوم السابع
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خبير تكنولوجيا معلومات يكشف كيف يصنع التريند ومتى يكون مزيف.. فيديو

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:54 م
خبير تكنولوجيا معلومات يكشف كيف يصنع التريند ومتى يكون مزيف.. فيديو شريف إسكندر
كتب محمد شرقاوى

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قال المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تعريف التريند هو شئ يشبه الموضة، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك حديث منتشر بين المواطنين على موقع الفيس بوك يترجمه إلى تريند. وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن صناعة التريند تأتي عندما يتجمع مجموعة من الشباب ويقوموا بنشر شئ معين فيصبح تريند، لافتا إلى أن تريند هاتريك محمد صلاح تريند طبيعي ولم يكن وراءه أي جهات معينة ولكن جاء ذلك نتيجة لتداول المواطنين هذا الموقف النبيل من محمد صلاح.

وتابع إسكندر، أن التريند شئ مصطنع، ومن الممكن أنه لا يكون رأي عام كما يري البعض، مضيفا أنه فى الفترة الأخيرة السابقة كان هناك تلاعب من بعض الجهات بالتريندات، متابعا أن هذه الجهات المعينة تمتلك الكثير من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويتفقون على نشر شئ معين فى وقت واحد وبذلك سيصبح تريند.

 

 


التريند

التريند المزيف

الكتائب الاليكترونية

الاخوان

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