اليوم السابع: الرئيس يوجه بزيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات حديثة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية سيناء والوادى.. الرئيس يوجه بزيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات حديثة.. السيسى يناقش جهود تعزيز محاور الرى عن طريق شق الترع لنقل المياه من محطات المعالجة فى غرب القناة إلى شرقها.

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