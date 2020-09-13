اليوم السابع
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المالية تؤكد سعى الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.. فيديو

الأحد، 13 سبتمبر 2020 07:01 م
المالية تؤكد سعى الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.. فيديو جانب من مداخلة المتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية
كتب أحمد عرفة

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قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، المتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن إنجازات الدولة تصيب جماعة الإخوان الإرهابية بالهلاوس وتجعلهم يكذبون، موضحة أن الفترة الراهنة نشهد استقرارا للمنظومة الضريبية. وأضافت، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تسعى لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، ودفع المنظومة الضريبية بمزيد من السرعة، بجانب تحسين بيئة العمل.

ولفتت سارة عيد، إلى أنه يتم دفع النشاط الاقتصادى لحزمة تحسينات، ومنع أي تهرب ضريبى، ومزيد من الضبط الضريبى، وهو ما يجعل قنوات الإخوان تبث أكاذيب بشأن المنظومة الضريبية ضمن مخططات الإخوان الخبيثة للتحريض ضد مصر.

 


الضرائب

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اكاذيب الاخوان

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