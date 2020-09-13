أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا الجمعة المقبلة.. بالأسماء

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

متحدث الزراعة يؤكد خسارة أكثر من 90 ألف فدان منذ 2011 بسبب البناء المخالف

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا الجمعة المقبلة.. صور

10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس.. إنفو جراف

الصحة تكشف طرق الوقاية من كوفيد19 عند استقبال النزلاء بالفندق

الزراعة: الرقعة الزراعية بمصر 10 ملايين فدان ويجب زيادتها للاكتفاء الذاتي

تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار التصالح بالجيزة

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال التحويلات الإثنين المقبل

وزيرة الصحة تعلن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لفيروس كورونا

خالد العنانى يوضح للسياح مزايا زيارة الأقصر: يمكن اختتام يومك في الغردقة

جهاز حماية المستهلك يحيل 26 معرض سيارات للنيابة لعدم تطبيق القانون

تقليل الاغتراب ٢٠٢٠.. استمرار تسجيل الطلبات حتى 16 سبتمبر بموقع التنسيق الالكترونى

مستشارة وزيرة الصحة تكشف شروط المشاركة بالتجارب السريرية للقاح كورونا

التعليم العالى تعلن تسجيل 15 ألف طالب فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

الصور الأولى للقاح كورونا بعد إطلاق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بفاكسيرا

محافظ الجيزة يخفض أسعار التصالح فى مخالفات البناء 15%

"الكهرباء": مشروع لتبادل 2000 ميجاوات بين مصر واليونان وقبرص قيد الدراسة

وزير التعليم ينفى توفير كمبيوتر مجانى للطلاب والمعلمين: كذب وتضليل

الصحة تعدم عبوة للقاح كورونا ظهرت بيد الوزيرة بمؤتمر تدشين التجارب السريرية

التضامن تكشف عن شبكة تسول وراء افتراش طفل الشارع في وسط البلد

الصحة تعلن بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا بفاكسيرا

الصحة تستجيب لوالد الطفلة مكة وتوجه بعلاجها على نفقة الدولة بالتأمين الصحى

وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من صفحاتهم على السوشيال ميديا

نقيب المهندسين يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج.. صور

المساجد الجديدة تزين مدينة الشروق بالخير والبركة.. فيديو

متحدث التنمية المحلية يكشف توجيهات الوزير للمحافظين لتسهيل إجراءات التصالح

فتوى اليوم.. ما حكم عدم توريث الإناث فى الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟

وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسى بمقر جمعية رسالة بالدقى

المفتى يشيد بقرارات الحكومة بالتيسير على المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء

وزير التموين يقرر وقف مدير مكتب الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق

وزيرة التضامن تعلن زيادة ميزانية بنك ناصر الاجتماعى لـ 22,25 مليار جنيه

حديقة الحيوان علي خريطة التطوير.. شوف بقت إزاي؟

وزير النقل يطالب بتنظيم دورات تدريبية لعمال المترو المتعاملين مع الجمهور

وزيرة البيئة تؤكد عدم السماح بتداول المخلفات الخطرة من مكان لآخر في أفريقيا

القوى العاملة تعلن تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية