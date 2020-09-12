مصر للطيران تسير 47 رحلة دولية تقل 4800 راكب إلى وجهات مختلفة

كتب محمود عبد الغنى

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4800 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، امسترادم، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، أبوجا، أكرا، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر، أسوان، طابا، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.