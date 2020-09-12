اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى خارجية مصر وأرمينيا غدا

السبت، 12 سبتمبر 2020 06:40 م
مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى خارجية مصر وأرمينيا غدا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأحد، زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا، وذلك لعقد جلسة مباحثات فى مقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.

 

وكان مطار القاهرة الدولى قد استقبل، عصر اليوم السبت، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، والذى يزور مصر زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها وزير الخارجية سامح شكري وعددا من كبار المسئولين، فضلا عن عقد لقاء مع ممثلي الجالية الأرمنية بمصر.

 
وقالت مصادربمطار القاهرة، أنه تم انهاء إجراءات وصول وزير خارجية أرمينيا، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، فور وصوله على متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وكان فى استقباله وفد من سفارة أرمينيا، وعدد من مسؤولي مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة.

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

اخبار أرمينيا

وزير خارجيه ارمينيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة