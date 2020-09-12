اليوم السابع
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لا يفوتك.. نجوم ذات الكرسى والعناقيد النجمية يزينان السماء طوال شهر سبتمبر

السبت، 12 سبتمبر 2020 09:00 ص
لا يفوتك.. نجوم ذات الكرسى والعناقيد النجمية يزينان السماء طوال شهر سبتمبر نجوم ذات الكرسى وعنقودين مشهورين يزينان السماء
كتب محمود راغب

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يمكن للراصدين للسماء في مصر والوطن العربي في أي ليله من ليالي شهر سبتمبر 2020، رصد نجوم ذات الكرسي "كاسوبيه" بالأفق الشمالي الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث قالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إنه بسبب شكل هذه المجموعة النجمية من السهل جداً ملاحظتها، فهذه النجوم يمكن أن تأخذ شكل حرف W او M اعتمادا على الوقت في الليل وذلك نتيجة لدوران الارض حول محورها.
 
وتابع التقرير: اذا كنت تعيش في موقع مظلم بشكل كافي أنظر إلى أسفل نجوم ذات الكرسي في ليالي سبتمبر لرصد العنقود المزدوج الثنائي الشهير NGC 869 و NGC 884 في برشاوش من خلال المنظار الثنائى العينية والموضح موقعة فى الصورة.
 
هذين العنقودين من العناقيد النجمية المفتوحة وكليهما يحتوى على نجوم يافعة لا تزال تتحرك سويا من غيمة الغاز والغبار الأصلية التى ولدت فيها تلك النجوم. 
 
إن كل من شاهد أو سيشاهد هذين العنقودين عبر المنظار الثنائي سوف تعتريه الدهشة لجمال المنظر .
 
بعد منتصف الليل ستقع نجوم ذات الكرسى فوق نجم القطب الشمالي (بولاريس) وقبل الفجر سوف ترصد نحو الأفق الشمالي الغربى، ولكن خلال ساعات بداية الليل ذات الكرسى سوف ترصد عاليا فوق الافق الشمالى الشرقى.

 


النجوم

نجوم ذات الكرسى

الفلك

الظواهر الفلكيه

كاسوبيه

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