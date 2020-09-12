عرض الفيلم الدعائى "رحلة سائح فى مصر" على شاشات المطارات

كتبت رحاب نبيل

عرضت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" علي شاشات العرض الموجودة بمطار القاهرة الدولي تمهيداً لعرضه بجميع المطارات المصرية، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة و الآثار و الطيران المدني .

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، إن هذا الفيلم يهدف للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، و في نفس الوقت يلقي الضوء على الإجراءات الإحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية و المواقع والمتاحف الأثرية للحفاظ علي سلامة السائحين و المواطنين و العاملين بالقطاع السياحي.

ورحب الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بهذه المبادرة مؤكداً أن عرض هذا الفيلم الدعائى بالمطارات المصرية يدعم مساعى وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار فى تشجيع السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، كما يبعث رسالة طمأنينة إلى جميع دول العالم بتطبيق أعلى مستويات الاجراءات الإحترازية والوقائية بكافة المطارات والمقاصد السياحة المصرية .

يذكر أن وزارة السياحة والأثار كانت قد أطلقت فيلم " رحلة سائح في مصر" في أواخر يونيو الماضي قبيل إستئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو الماضي، في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings"، علي منصات التواصل الإجتماعي المصرية والعربية و الدولية، و قد حقق الفيلم أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر .