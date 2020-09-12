خبير اقتصادى يؤكد أهمية قانون التصالح فى تحسين الخدمات والمرافق

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء لتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين. وقال الدكتور أحمد سمير، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، إن توجه الدولة فى موضوع قانون التصالح وتطبيقه بشكل حازم راعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وأعطي صلاحية للمحافظين بتحديد وتخفيض قيمة التصالح.

وذكر أن هناك تسهيل على المواطنين، والنظر فى قيم التصالح، وجميع المحافظات بدأت إجراءات خاصة لإعادة تقييم قيم التصالح، ووصل التخفيض ما بين 30 لـ70%، مؤكدًا أن القانون يحمي المواطن وحقوق الدولة.



وأوضح أن أرقام التصالح أصبحت أفضل بكثير للمواطنين، وتراعي التفاوت الطبقي فى بعض المستوي، ما بين القري للمدن، والمناطق الشعبية والمتحضرة، وأصبح هناك مراعاة لأسعار العقارات بشكل كبير جدًا.

وأضاف "زكريا" قائلًا إن الدولة تحاول تطبيق القانون بشكل حاسم وتراعي حقوق المواطنين، مضيفًا أن التصالح يعود على المواطن بالنفع لأنه يقنن وضعا كان خاطئا، ويساهم فى تغيير البلد للشكل الأفضل.