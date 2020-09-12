اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حيتان البناء فى قبضة القانون.. مهمة استرجاع حق المواطن (فيديو)

السبت، 12 سبتمبر 2020 11:08 م
حيتان البناء فى قبضة القانون.. مهمة استرجاع حق المواطن (فيديو) مخالفات البناء – أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتعرض قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى حملة تشويه كبيرة من الراغبين فى استمرار الأوضاع على ما هى عليه، ويروج البعض أن المستهدف الرئيسى للقانون هم الفقراء أكثر من الأغنياء، رغم أن قراءة بسيطة فى القانون وتعديلاته تؤكد أنه لا يوجد استهداف فئة بعينها، إنما يتم التعامل مع المخالفات كلها مع مراعاة البُعد الاجتماعى، وستعود الفوائد كلها على المواطن البسيط فى النهاية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أن الحكومة لا تسعى لتحصيل الأموال من المواطن البسيط بل أنها بدأت بالحيتان الكبار بحسب وصفه وتم تحصيل مليارات الجنيهات منهم كونهم المتسببين فى هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هناك مئات الموظفين بالمحليات تم تحويلهم للنيابات والنيابة الإدارية للتحقيق معهم.

 

 


مخالفات البناء

النيابة الإدارية

اخر الاخبار

حيتان الفساد

محاربة الفساد

التصالح في مخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة