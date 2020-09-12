حيتان البناء فى قبضة القانون.. مهمة استرجاع حق المواطن (فيديو)

يتعرض قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى حملة تشويه كبيرة من الراغبين فى استمرار الأوضاع على ما هى عليه، ويروج البعض أن المستهدف الرئيسى للقانون هم الفقراء أكثر من الأغنياء، رغم أن قراءة بسيطة فى القانون وتعديلاته تؤكد أنه لا يوجد استهداف فئة بعينها، إنما يتم التعامل مع المخالفات كلها مع مراعاة البُعد الاجتماعى، وستعود الفوائد كلها على المواطن البسيط فى النهاية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أن الحكومة لا تسعى لتحصيل الأموال من المواطن البسيط بل أنها بدأت بالحيتان الكبار بحسب وصفه وتم تحصيل مليارات الجنيهات منهم كونهم المتسببين فى هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هناك مئات الموظفين بالمحليات تم تحويلهم للنيابات والنيابة الإدارية للتحقيق معهم.