تعرف على شروط برنامج الترجمة الفورية الفرنسية بـ"ألسن عين شمس"

كتب محمود راغب

ما يقرب من 36 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة وأخرى بالشراكة مع جامعات أجنبية ، تستعد من خلالهم جامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد، لطلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة ، حيث تستعد الجامعة بحزمة من البرامج الجديدة و المميزة التى تقدمها الجامعة لطلاب شعبتي علمى رياضة و علمى علوم و الشعبة الأدبية.

وتتضمن برامج الساعات المعتمدة التي تستعد بها جامعة عين شمس ما يقرب من 36 برنامجا بعضها لأول مرة تنفرد بها الجامعة، وتتمثل في 11 برنامج في كلية الهندسة والتي تحتل المرتبة الأولى بين الكليات في عدد البرامج ، وكلية الحاسبات والمعلومات 5 برامج ، وكلية الألسن 4 برامج ، وكلية العلوم 4 برامج ، وكليات التجارة والبنات و الزراعة 3 برامج لكلا منهما ، وكلية طب الأسنان والطب والصيدلة برنامج لكلا منهما.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل برنامج " برنامج اللغات التطبيقية والترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة الفرنسية " بكلية الآلسن بجامعة عين شمس ، كما يلى :

* شروط القبول بالبرنامج :



- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من شعبتي علمي وأدبى.

- الترشيح لكلية الألسن بالجامعة أو بإحدى كليات الألسن بالجامعات الحكومية

- يجتاز الطالب اختبار قبول تحريرى و فى حالة نجاحه يجتاز اختبار شفوى و لا يقبل الطالب فى البرنامج الا بعد أن يجتاز امتحانات القبول بنسبة تحددها الكلية

- على الطالب الراغب فى دراسة "الترجمة الفورية" كتخصص فرعى أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى للتأكد من سلامة حاستى السمع و البصر وكذلك سلامة النطق

* المصروفات الدراسية :



20700 جنيه/السنة .. للمستجد(حد أدنى 12 ساعة وحد أقصى 18 ساعة في الفصل الدراسي)

* الموقع الإليكترونى للبرنامج :



http://alsun.asu.edu.eg