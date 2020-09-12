اليوم السابع
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المفتى يشيد بقرارات الحكومة بالتيسير على المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء

السبت، 12 سبتمبر 2020 04:49 م
المفتى يشيد بقرارات الحكومة بالتيسير على المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أشاد الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالإجراءات الحكومية التي أعلن عنها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 
وقال المفتي -في بيان له: إن التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بمسألة التصالح في مخالفات البناء إنما تنم عن إدراك القيادة السياسية الحكيمة لواقع الأمور وتفاعلها مع هموم المواطنين لترفع عن كاهلهم الكثير من الأعباء.
 
وأضاف أن شعور الحكومة واستجابتها لمطالب المواطنين باتخاذ إجراءات تيسيرية هو خير دليل على أن الإجراءات والقرارات الأخيرة ليس الهدف منها الإثقال على المواطنين، بل هي تفعيل للقانون وتنظيم لعمليات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد ثروة قومية لا يمكن التهاون فيها.
 
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء اليوم من تيسير وتخفيف للتصالح في قضايا مخالفات البناء يقطع الطريق على جماعات التطرف والإرهاب وأعداء الوطن الذين يحاولون تزييف الحقائق وتشويهها لإثارة الرأي العام والتحريض ضد الوطن.

مفتى الجمهورية

مخالفات البناء

التصالح فى البناء

الحكومة

دار الافتاء

اخبار مصر

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