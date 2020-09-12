الزراعة تشن حملات تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية ومصانع الأعلاف

كتب عز النوبى

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، حملات تفتيشية للرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، لضمان الحصول على أعلاف ذات جودة عالية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة ، وتضمنت الحملات مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالتنسيق مع لجان تفتيش مفاجئة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة ،والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما تقوم وزارة الزراعة ، بتسهيل إجراءات تسجيل مخاليط الأعلاف وإضافاتها المستوردة والمحلية، طبقاً للمعايير العلمية للحصول على أفضل معدلات أداء إنتاجي وتناسلي ومناعي، سواء كان للحيوان أو للدواجن، أو الأسماك ، وتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف والتي تقوم بتصنيع اعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن لأعلاف غير مرخص لهما بذلك.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس الثروة الحيوانية والداجنة " ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن السيد القصير وزير الزراعة ، وجه بالمتابعة الدورية واليومية وتنفيذ خطة وزارة الزراعة لضبط إيقاع صناعة الاعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية ، والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك ، فى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الاقليمى للأغذية والاعلاف.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن هناك حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة ، وهناك عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، واستمرار الحملات التفتيشية، و شرطة المسطحات والبيئة والاجهزة الامنية والادارات المحلية بمختلف المحافظات.

فيما تواصل الخدمات البيطرية ، العمل على تقنين أوضاع المخالفين وفقا للمعايير المعتمدة ، وتشكيل لجنة علمية وفنية تقوم بتحليل أسباب إرتفاع المراكز والعيادات البيطرية المخالفة بكل محافظة، ووضع حلول عملية للحد من هذه المخالفات حتى تخضع للرقابة الحكومية وفقا للمعايير المعتمدة، موضحة أن اللجنة ستقوم بوضع توصيات يتم عرضها علي الاجهزة التنفيذية للسيطرة علي المراكز البيطرية المخالفة، لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.