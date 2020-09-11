وزير الرى: نبذل مجهودا كبيرا فى توفير المياه المطلوبة لرى الزراعات

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، إن مصر تعانى من نقص فى المياه، مشدداً على أنه فى حال توافر المياه لن يتم استيراد القمح والبوقوليات من الخارج، وسنستطيع تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح، وتابع: "أنا عندى أرض لكن معنديش مياه.. المياه الافتراضية اللى بنستوردها فى صورة محاصيل.. محفظتى من المياه 60 مليار متر مكعب بينما نستهلك 80 مليار متر، ونعوض الـ20% من إعادة استخدام المياه"، مشدداً على أن وزارة الرى تبذل مجهوداً كبيراً فى توفير المياه المطلوبة لرى الزراعات

وأضاف "عبد العاطى"، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، أن مصر أعلى دولة فى العالم فى استيراد القمح، وتابع: "مصر من الدول التى تؤثر فى بورصة القمح".

ولفت وزير الرى، إلى أن حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب لم تزد منذ ما قبل عام 1959 وقت أن كان تعداد السكان 30 مليون نسمة، وتابع: "نحن دولة فقيرة مائياً"، لافتاً إلى أن مصر لديها مشاكل فى المياه نسعى إلى حلها بغض النظر عن السد الإثيوبى.