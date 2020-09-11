اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 سبتمبر 2020 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خبير اقتصادى: مصر تواجه حربا اقتصادية سلاحها الأول الإعلام المعادى والشائعات

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 12:02 ص
خبير اقتصادى: مصر تواجه حربا اقتصادية سلاحها الأول الإعلام المعادى والشائعات إعلام الإخوان -أرشيفية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه حرب اقتصادية شاملة، أحد أهم أسلحتها الإعلام، وهناك محاولات لتزييف الوعي من جانب الأعداء، وتحاول وسائل الإعلام الوطنية إيضاح الصورة والرد على محاولات زعزعة استقرار مصر الاقتصادى.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لديها معدل نمو اقتصادي إيجابي، ومن هنا نجد محاولات لجر الاقتصاد المصري إلى أزمات مفتعلة البطل فيها هو الإعلام ونشر الشائعات وفبركة الفيديوهات.

 


مخالفات البناء

البناء المخالف

البناء على الاراضى الزراعيه

الرقعه الزراعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير اتصالات يكشف كيف يفبرك الإخوان الفيديوهات والمحادثات لنشر الشائعات

الخميس، 10 سبتمبر 2020 11:21 م

محلل سياسى يؤكد استخدام الإخوان الشائعات والأخبار المفبركة لزعزعة الاستقرار

الخميس، 10 سبتمبر 2020 11:17 م

عنتيل الإخوان فى قبضة العدالة الفرنسية.. القضاء يكبد حفيد البنا 8000 يورو لتشهيره بإحدى ضحاياه.. وغرامة 12 ألف يورو فى انتظار دار نشر أصدرت له كتابا.. والمتهم حاول تبرئة نفسه واتهم ضحيته بمحاولة "تصفية الحساب"

الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:22 م

مختار نوح: حاليا لا توجد جماعة إخوان.. ولو كان الشاطر مكان مرسى مكنش كمل شهر

الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:15 م

مختار نوح: الإخوان ليس لهم علاقة بالدين.. ومحمود عزت هو المرشد الحقيقى منذ 95

الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة