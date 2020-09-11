خالد العنانى يؤكد السياحة أفضل وسيلة للتقارب بين الشعوب

كتبت آمال رسلان

زار الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، معبد الكرنك وأعمال ترميم الكباش الموجوده خلف الصرح الأول بالمعبد، برفقة الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك ، وتحدث العنانى ، خلال الزيارة مع عدد من السائحين الأوكرانين والأمريكان الذين أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية، ودقة تطبيق الإجراءات الأحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف .



وحرص د. خالد العناني ، على التقاط صورة تجمع بين خفراء معبد الكرنك وإحدى المجموعات السياحية، مؤكدا أن السياحة هي أفضل وسيلة للتقارب بين الشعوب ، ثم تفقد الوزير أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، والذي بدأه المجلس الأعلى للآثار في شهر مايو الماضي بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير.



وقام الدكتور مصطفى وزيري ، بشرح مفصل على أعمال الترميم؛ موضحا أن تسعة من هذه التماثيل التي تتكون من 29 تمثالا لكباش، قد تم الانتهاء من ترميمها تماما ويعمل المرممين المصريين على استمرار الأعمال للانتهاء من أعمال ترميم باقي التماثيل.



وأشار وزيري ، إلى أن مشروع الترميم يضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدة، كما تم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلي.



وبعد الاستماع إلى شرح د. مصطفى وزيري ،عن أعمال ترميم الكباش الموجودة خلف الصرح الأول للمعبد، وجهت إحدى السائحات الأمريكان الشكر لوزارة السياحة والآثار على المجهود الذي تبذله الوزارة في الحفاظ على الآثار للأجيال القادمة.





