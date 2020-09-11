اليوم السابع
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خالد صلاح
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الكاتب الصحفي محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم عن الإعلام وسوق العمل الجديد

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 01:51 ص
الكاتب الصحفي محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم عن الإعلام وسوق العمل الجديد الكاتب الصحفي محمد ثروت خلال المحاضرة

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قدم الكاتب الصحفي محمد ثروت، محاضرة لطلاب دار العلوم جامعة القاهرة عن مستقبل الإعلام في ظل سوق العمل الجديد، وذلك ضمن مشروع استعادة الوعي بالكلية بإشراف الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية.
 
وأوضح ثروت أن السوق الإعلامي يرتبط بمفهوم الصحفي الشامل الذي يمتلك مهارات الكتابة والتصوير والمونتاج وإعداد التقارير بالفيديو، مشيرا إلى وظائف جدت على الوسط الإعلامي منها مسئول تحسين محركات البحث ومدير تطوير محتوى ومنشئ محتوى ابداعي على يوتيوب.
 
كما تحدث محمد ثروت عن تغيرات في مفهوم المدقق اللغوي وارتباطه بالحاسب الآلي وتعدد اللهجات داخل اللغة الواحدة.
 
الكاتب الصحفي محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم (1)
 
الكاتب الصحفي محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم (2)
 
الكاتب الصحفي محمد ثروت يحاضر طلاب دار العلوم (3)

 


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