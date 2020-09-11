"الزراعة" تكثف من الحملات البيطرية على المجازر لضمان سلامة اللحوم بالأسواق

كتب عز النوبى

تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة يوميا مع مديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، تكثيف لجانها البيطرية اليومية المفاجئة، للمرور الدورى على جميع المجازر لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وبالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازرومديريات الطب البيطرى، تشن الهيئة حملات مكثفة على محال جزارة اللحوم والأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتورعبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة يومية مع جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك، بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ، ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، أن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدًا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

وأوضح التقرير، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالحفاظ على صحة المواطن، وتكثيف الدور الرقابى الهام للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن ، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن.