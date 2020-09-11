اليوم السابع
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خالد صلاح
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التنمية السياحية تقرر تأجيل سداد الالتزامات المستحقة على مشروعات الهيئة

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 10:58 ص
التنمية السياحية تقرر تأجيل سداد الالتزامات المستحقة على مشروعات الهيئة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار

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قبل سفره إلى محافظة الأقصر مساء أمس الخميس؛ ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور محافظي جنوب سيناء والغردقة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية واعضاء مجلس الإدارة. 
 
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات أسفر عنها عدد من القرارات، من أبرزها الموافقة على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة لمشروعات التنمية والاستثمار السياحي المخصصة من الهيئة والتي كانت تستقبل الزائرين فعليا خلال شهر مارس 2020 عن المدة مــن 1/3/2020  وحتى 30/9/2020.
 
كما تم الموافقة علي اعتماد الحساب الختامى والمركز المالي (المعدل) للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2019 /2020  المنتهية في 30/6/2020، حيث حققت الهيئة مبلغ  1,277 مليار جنيه  إجمالى الإيرادات، بصافي ربح قدره مبلغ 1,119 مليار جنيه.
 
 

خالد العنانى

التنمية السياحية

مشروعات سياحية

اخبار مصر

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