اللى عملته وسام على صدرى.. نجل سيدة القطار يفتخر بموقف والدته.. صور

الغربية - عادل ضرة- مصطفى عادل

أعرب المهندس أحمد محمد الصايمة، نجل السيدة صفية أبو العزم الملقبة بـ"سيدة القطار"، عن فخره وسعادته بوالدته ودورها المشرف بما فعلته مع المجند بالقطار بعد تعنت الكمسارى معه ومعاملته معاملة سيئة بسبب ثمن التذكرة. وقال أحمد لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ باتصال من شقيقه شوفت ماما على الفيس واتفرجت على الفيديو وشعرت بفرحة كبيرة بما فعلته أمى.

وأشار إلى أنهم يفتخرون بوالدتهم وأن حياتها مليئة بمواقف الشهامة وما فعلته ليس بجديد عليها، مؤكداً أنه فخور بوالديه وزاد فخره بأن والدته حظت بشكر الملايين وأثنى على ما قامت به أبناء الشعب المصرى.

وأضاف أنه فور مشاهدته الفيديو اتصل بوالدته وقدم لها الشكر الجزيل على ما قدمته وما قامت به من رد فعل لأم رفضت أن يهان شاب فى مقام أبنائها، متابعا:"حب الناس لها والشكر الذى قدمه الكثيرين لها شرف عظيم لهم".

وتابع قائلا: "أنا فخور بوالدتى جدا وربتنا أحسن تربية واللى عملته ده وسام على صدرى، وما فعله الكمسارى تصرف غير مقبول بالمرة خاصة بعد واقعة إجبار كمسارى على إنزال شابين من القطار بمدينة طنطا أثناء سيره مما أدى لمصرع أحدهما بسبب قيمة التذكرة".

وأضاف أن والده كان فى العمل ولا يعرف شيئا عن ما حدث، وأبلغته بتفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن والده لم يكن يتوقع أن هذا سيحدث. أما إسراء زوجة نجل سيدة القطار، فأعربت عن سعادتها بما قامت به سيدة القطار وفخرها بعدما شاهدت موقفها تجاه ما حدث من الكمسارى حيال المجند، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً عليها. وتمنت من الله أن تؤدى هى ووالد زوجها فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام.