اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 سبتمبر 2020 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اللى عملته وسام على صدرى.. نجل سيدة القطار يفتخر بموقف والدته.. صور

الخميس، 10 سبتمبر 2020 08:25 م
اللى عملته وسام على صدرى.. نجل سيدة القطار يفتخر بموقف والدته.. صور مراسل اليوم السابع مع سيدة القطار
الغربية - عادل ضرة- مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب المهندس أحمد محمد الصايمة، نجل السيدة صفية أبو العزم الملقبة بـ"سيدة القطار"، عن فخره وسعادته بوالدته ودورها المشرف بما فعلته مع المجند بالقطار بعد تعنت الكمسارى معه ومعاملته معاملة سيئة بسبب ثمن التذكرة. وقال أحمد لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ باتصال من شقيقه شوفت ماما على الفيس واتفرجت على الفيديو وشعرت بفرحة كبيرة بما فعلته أمى.

وأشار إلى أنهم يفتخرون بوالدتهم وأن حياتها مليئة بمواقف الشهامة وما فعلته ليس بجديد عليها، مؤكداً أنه فخور بوالديه وزاد فخره بأن والدته حظت بشكر الملايين وأثنى على ما قامت به أبناء الشعب المصرى.

وأضاف أنه فور مشاهدته الفيديو اتصل بوالدته وقدم لها الشكر الجزيل على ما قدمته وما قامت به من رد فعل لأم رفضت أن يهان شاب فى مقام أبنائها، متابعا:"حب الناس لها والشكر الذى قدمه الكثيرين لها شرف عظيم لهم".

وتابع قائلا: "أنا فخور بوالدتى جدا وربتنا أحسن تربية واللى عملته ده وسام على صدرى، وما فعله الكمسارى تصرف غير مقبول بالمرة خاصة بعد واقعة إجبار كمسارى على إنزال شابين من القطار بمدينة طنطا أثناء سيره مما أدى لمصرع أحدهما بسبب قيمة التذكرة".

وأضاف أن والده كان فى العمل ولا يعرف شيئا عن ما حدث، وأبلغته بتفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن والده لم يكن يتوقع أن هذا سيحدث. أما إسراء زوجة نجل سيدة القطار، فأعربت عن سعادتها بما قامت به سيدة القطار وفخرها بعدما شاهدت موقفها تجاه ما حدث من الكمسارى حيال المجند، مشيرة إلى أن هذا الموقف ليس جديداً عليها. وتمنت من الله أن تؤدى هى ووالد زوجها فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام.

نجل سيدة القطار (1)
 
نجل سيدة القطار (2)
 
نجل سيدة القطار (3)
 
نجل سيدة القطار (4)
 
نجل سيدة القطار (5)

سيدة القطار

فيديو مجند وكمسري

مشادة مجند وكمسري

فيديو سيدة القطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"النقل" تعلن نتائج التحقيق فى تجاوز كمسرى ورئيس قطار المنصورة القاهرة بحق مجند القوات المسلحة.. خصم 15 يوما من الأول و50 يوما من الثانى ونقلهما للعمل بقطارات البضائع.. وغرامة 4 آلاف جنيه لعدم ارتدائهما الكمامة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 07:36 م

محمد إمام مشيدا بسيدة القطار: الست دى مصر

الخميس، 10 سبتمبر 2020 07:08 م

النقل: خصم 65 يوما من كمسرى ورئيس قطار القاهرة المنصورة ونقلهما للبضائع

الخميس، 10 سبتمبر 2020 07:07 م

نقابة العاملين بالسكة الحديد لتليفزيون اليوم السابع: نعتذر عن واقعة القطار ونشكر السيدة صفية

الخميس، 10 سبتمبر 2020 07:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة