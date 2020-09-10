الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم العلمى والدعوى لجنوب أفريقيا

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السفير أحمد الفضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

فى بداية اللقاء أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تمنياته للسفير بالتوفيق في دعم العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وأوصاه بالاهتمام برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمى بين الأزهر والمؤسسات العلمية والتعليمية والدينية في جنوب أفريقيا، مؤكدا استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم العلمى والدعوى لجنوب أفريقيا.

من جانبه، عبر السفير أحمد الفضلي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بما يقوم به فضيلته من جهود حثيثة خلال الأعوام الماضية في نشر المنهج الأزهري المعتدل بين شعوب القارة من خلال استقبال الطلاب الأفارقة ومعاهد وخريجي ومبعوثي الأزهر في القارة، مؤكدًا لفضيلته أنه سيعمل على دعم وتعزيز هذه الجهود التي تخدم القارة وترسخ لقيم التسامح والسلام، وأن مكانة الأزهر العالمية جعلته مقصدًا وقبلة لطلاب العلم والفكر المعتدل في القارة الأفريقية.