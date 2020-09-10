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أحمد ناجى قمحة عن مخلفات البناء: الدولة فقدت 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية

الخميس، 10 سبتمبر 2020 11:46 م
أحمد ناجى قمحة عن مخلفات البناء: الدولة فقدت 400 ألف فدان من الأراضى الزراعية أحمد ناجي قمحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الدولة فقدت 400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في منطقة الدلتا منذ عام 1980 جراء مخالفات البناء وذلك وفق ما أكده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تتوسع إفريقيا، مؤكدا أنه يجب الانتقال من الشريط الضيق الذي يعيش عليه المصريين في منطقة الوادي البالغة 7% من مساحة مصر.
 
وأشار أحمد ناجي قمحة إلى أن الدولة المصرية تبحث عن مصلحة المواطن، موضحا أنه يتم المحاسبة على المخالفات منذ عام 2008 فقط وفقا لقانون 119 لسنة 2008 ثم القانون التالي 17 لسنة 2017.
 
وكشف قمحة، أن الفجوة التي حدثت في المجتمع المصري كانت في فترة السبعينيات، موضحا أن الدولة المصرية تخطط من أجل الانتقال إلى مدن ذكية.
 
 

أحمد ناجي قمحة

مخلفات البناء

البناء المخالف

الاراضى الزراعية

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