اليوم السابع
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وزير الدفاع الإسرائيلي: تل أبيب حريصة على المحافظة على تفوقها العسكري

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:24 م
وزير الدفاع الإسرائيلي: تل أبيب حريصة على المحافظة على تفوقها العسكري جانتس
كتب- هاشم الفخراني

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي باني جانتس أن إسرائيل حريصة على المحافظة على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط.

وتابع في حوار مع صحيفة "جيروزاليم بوست" أن التفوق العسكري لإسرائيل يعد أمرًا حيويًا لأمنها، مضيفًا أنه بإمكان إسرائيل عقد صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة وأن الحديث عن عقد صفقات بين الولايات المتحدة وأحد الدول الخليجية يهم إسرائيل أيضًا.

ودشنت كل من إسرائيل والإمارات أمس الأثنين اتفاق السلام رسمياً بينهما، حيث وصلت إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، طائرة تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام اتفاق السلام.

وتعد هذه الرحلة التجارية المباشرة هي الأولى من نوعها بين أبوظبي وتل أبيب، وجرى تسييرها بعد اتفاق معاهدة السلام بين البلدين، حيث يلتقي الوفد الذي يضم عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بين البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.

 

 


إسرائيل

تل ابيب

الشرق الأوسط

وزير الدفاع الاسرائيلى

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