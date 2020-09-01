اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:37 م
خالد صلاح
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وزراة الداخلية السودانية: 94 وفاة و46 مصابًا جراء السيول

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:32 م
وزراة الداخلية السودانية: 94 وفاة و46 مصابًا جراء السيول سيول - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و46 مصابًا.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، أن 20 ألفًا و975 منزلًا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 37 ألفًا و516 منزلًا .. مشيرة إلى تضرر 152 مرفقًا، و318 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5479 رأس ماشية.
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، ونهر النيل (شمال العاصمة)، وجنوب كردفان (جنوب).


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سيول السودان

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