موسكو تعلن انطلاق حملة تطعيم من عدوى كورونا السبت المقبل

كتب أحمد عرفة

أعلن ألكسندر جينتسبورج، مدير مركز غاماليا لأبحاث مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، أن حملة التطعيم من فيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو تنطلق في 5 سبتمبر كما كان مقررا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مركز غاماليا لأبحاث مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن توزيع جرعات اللقاح بين المتطوعين سيتم خلال يومي 3 و4 من سبتمبر، وإن لدى المركز السيارات والعناوين متوافرة لبدء الحملة يوم السبت المقبل.

وفى وقت سابق، تحدث مدير مركز غاماليا لأبحاث مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة عن المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات التي لا يتم فيها وضع المتطوعين إلى المستشفيات، بل سيكون بإمكان الراغبين أن "يأتوا من منازلهم ويعودوا، بعد أن يتم أخذ عينات الدم منهم في اليوم الأول من الاختبارات، على أن تكون هناك "نقطة مرجعية" لتحليل زيادة الأجسام المضادة للفيروس.