مواطنون يسلمون شخص للشرطة ويتهموه بالاستيلاء على أموالهم بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

سلم عدد من المواطنين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شخص لقسم أول طنطا، بعدما تمكنوا من استيقافه بشارع المديرية بجوار القسم واتهامه بالاستيلاء على أموالهم ورفضه رد المبالغ لهم.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بشارع المديرية بجوار القسم، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين تمكن الأهالي من استيقاف أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكي وقيامهم بتهشيم السيارة، وبسؤال الأهالي اتهموه بالاستيلاء على أموالهم ورفض رد المبالغ لهم وتم اقتياده للقسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحيه آخرى، شهدت قرية الكرسة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شخص، مشنوق داخل منزله بذات القرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراً من مأمور مركز طنطا، عن بلاغ أهالى قرية الكرسة التابعة لمركز طنطا، بالعثور على جثة شخص يدعى " م.ع " 55 سنة مشنوق داخل مسكنه بذات القرية.

تبين من تحريات فريق بحث مباحث مركز طنطا، أن المذكور يعانى من اضطربات نفسيه، وقيامه بالتخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بالمنزل، وأنه لاتوجود شبهة جنائية بالحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.