مسؤولة الصحة فى تورونتو تحذر من موجة جديدة لكورونا فى الخريف

أ ش أ

حذّرت مسؤولة الصحة في مدينة تورونتو الكندية، الدكتورة إيلين دي فيلا، من أنه سيكون هناك عودة لفيروس كورونا المستجد في الخريف المقبل، مشيرة إلى أن كل الأمور واردة لمواجهة هذه الموجة ومن بينها إعادة الإغلاق مرة أخرى.

وقالت دي فيلا - في حديث للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ - إنه بينما لا توجد طريقة لمعرفة ما سيحدث بالضبط في الأشهر المقبلة، تشير تجارب الولايات القضائية الأخرى في كندا إلى أن عودة ارتفاع حالات الفيروس في تورنتو أمر لا مفر منه.

وأضافت: "في الواقع، قد تكون حالات كورونا ترتفع بالفعل، ففي وقت سابق من شهر أغسطس، وصل المتوسط المتداول للحالات الجديدة لمدة سبعة أيام في تورونتو إلى أدنى مستوى له مؤخرا عند 15.9، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى الارتفاع بشكل مطرد، ويقف الآن عند 35".

وتابعت أنه كجزء من الخطط للحد من أية موجة ثانية، ستنشر الصحة العامة في تورونتو فرق استجابة سريعة للتواصل المجتمعي في أجزاء من المدينة التي تشهد مستويات أعلى من العدوى، لافتة إلى أن الأطقم العاملة تعمل أيضا مع مسؤولي حكومة المقاطعة لدعم المزيد من مواقع اختبار كورونا.

كما لفتت إيلين إلى وجود مناقشات مع الحكومة الفيدرالية لإقامة منشأة عزل لمرضى كورونا غير القادرين على العزل بأمان في المنزل.